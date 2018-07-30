Херсонский апелляционный суд перенес рассмотрение ходатайства адвокатов директора РИА Новости в Украине Кирилла Вышинского об изменении ему меры пресечения на 6 августа.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик, передает «Украинская правда».

«Рассмотрение апелляции адвокатов Вышинского перенесли на 6 августа», - сообщила Тихончик.

По ее словам, заседание перенесли из-за неявки со стороны защиты одного из адвокатов.

В частности, адвокаты Вышинского ходатайствовали «об избрании, изменении меры пресечения и продлении сроков содержания под стражей» их подзащитному.

Как сообщал ForUm, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца. 11 июля ему продлили арест до 13 сентября

В его банковской ячейке нашли пистолет и более 200 тысяч долларов.

6 июля Вышинскому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины.