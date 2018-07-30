В понедельник, 30 июля, в возрасте 57 лет умер народный депутат Украины III-IV созывов (1998-2006 гг.), генеральный директор магазина «Сотка» Виктор Горбачев.

Об этом со сообщают «Новости-N» со ссылкой на сотрудников магазина.

Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца в тот момент, когда Горбачев выходил из подъезда своего дома в микрорайоне Леваневцев. У него остались жена и дочь.

Справка: Виктор Сергеевич Горбачев родился 23 января 1961 в семье военнослужащего.

Закончил Николаевский сельскохозяйственный техникум, Николаевский кораблестроительный институт (1990), инженер-экономист, «Экономика и организация машиностроительной промышленности»; кандидат экономических наук, кандидатская диссертация «Экономический рост винодельческой отрасли регионального АПК на основе её интенсивного развития» (Николаевский государственный аграрный университет, 2006).

Служил в армии (1980—1982), работал мастером треста «Спецжилстрой» в Николаеве, после - старшим инженером строительства Николаевского гормолкомбината.

В 1987—1993 годах работал старшим конструктором Матвеевского силикатного комбината.

С 1993—1997 — директор, генеральный директор частного предприятия «Новосел»; директор АО «Черноморец», город Николаев.

С 1997 — генеральный директор АОЗТ «Магазин № 100».

Народный депутат Украины III созыва (03.1998-04.2002) от избирательного округа № 127, Николаевская область. На время выборов: генеральный директор магазина № 100, беспартийный.

Народный депутат Украины IV созыва 04.2002-04.2006 от избирательного округа № 128, Николаевская область, самовыдвиженец.

Был председателем постоянной комиссии по торговле, сферы услуг и защиты прав потребителей Николаевского горсовета.

Был руководителем фракции НСНУ в Николаевском облсовете.