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Комитет по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ парламента Великобритании ждет белую книгу правительства, где будут прописаны практические шаги для увеличения сотрудничества в мире для борьбы со вмешательством РФ.

Об этом говорится в отчете Комитета «Дезинформация и фейковые новости» в разделе «Российское влияние на политические компании», сообщает Укринформ.

«Мы рекомендуем правительству Великобритании обратиться к другим правительствам и следовать рекомендациям, согласованным представителями США и ЕС, включая представителей этого Комитета, на недавней межпарламентской совещании в Атлантическом совете. Правительство должно обмениваться информацией относительно рисков, уязвимости и лучшей практики в противодействии российскому вмешательству и координировать свои действия между парламентариями по всему миру. Только путем обмена информацией, ресурсами и наилучшей практикой, это правительство сможет бороться с российским вмешательством в наши выборы», - говорится в отчете.

В Комитете также добавили, что с нетерпением ждут белую книгу, которую британское правительство опубликует этой осенью. В документе будут, в частности, прописаны практические шаги, планируемые правительством для расширения сотрудничества в мире по борьбе с российским вмешательством.

Отмечается, что в докладе комитета также содержится призыв к британской Избирательной комиссии расследовать средства финансирования компании за выход Великобритании из Европейского Союза миллионером Арроном Бэнксом и его контакты с российскими дипломатами.

Парламентарии также рекомендуют правительству поддержать предложение по ограничению суммы пожертвований, которую лица могут тратить во время политических кампаний.
ForUm

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