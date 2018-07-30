Семейный бизнес Дональда Трампа частично разрушил защищенную законом систему песчаных дюн в Шотландии, где в области Абердиншир был построен элитный гольф-клуб.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Associated Press.

Основанное шотландским правительством агентство Scottish Natural Heritage, которое следит за объектами природного наследия страны, утверждает, что строительство Trump International Golf Links Scotland привело к прямым потерям 68 гектаров системы дюн Foveran Links общей площадью 205 гектаров.

По данным агентства, разрушенные природные объекты - один из лучших образцов подвижных песчаных дюн в Британии, которые развивались более 4 тысяч лет.

«Строительство уничтожило подавляющее большинство объектов геоморфологического интереса в окрестностях поля для гольфа», - говорится в документах Scottish Natural Heritage.

Исполнительный вице-президент Trump International Сара Малоун отметила, что компания владеет менее 5% площади мест, представляющих особый научный интерес.

«Что касается небольшой части земли, которой мы владеем, то никакие другие места, представляющие особый научный интерес, не знали лучшего ухода за окружающей средой и инвестиций», - сказала Малоун в своем заявлении, добавив, что до покупки земель Трампом эти места всем были безразличны, а теперь ими наслаждаются много людей.