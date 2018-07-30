Многие государства-члены ООН не спешат с выплатой причитающихся взносов в регулярный бюджет, что ставит организацию в непростое финансовое положение, сообщает центр новостей ООН.

По состоянию на 26 июля свои взносы в регулярный бюджет ООН на 2018 год в полном объеме уплатили лишь 112 государств-членов – на общую сумму в один миллиард 494 миллиона долларов США.

В прошлом году за аналогичный период выплаты составили один миллиард 702 миллиона долларов США. В списке должников - 81 страна. Среди них - Беларусь, Египет, Иран, Таджикистан, Саудовская Аравия и США. В общей сложности они не доплатили около 810 миллионов долларов. США, доля которых в бюджете ООН составляет 22 процента, выплачивают свой взнос, как правило, только в октябре - ноябре.

В ООН с пониманием относятся к тому, что в странах – членах разные бюджетные циклы. Однако ООН никогда ранее не сталкивалась с подобной тяжелой ситуацией с финансированием на столь раннем этапе календарного года.

Размер взноса каждого государства в регулярный бюджет исчисляется в процентах от общих расходов Организации. Шкалу взносов каждые три года определяет Генеральная Ассамблея ООН. В основу этой шкалы положен принцип платежеспособности государств. При таком подходе учитывается валовый национальный продукт за шестилетний период. Если экономика конкретного государства развивается успешно, то растет и размер его взносов в бюджет ООН.

Согласно действующей шкале, США оплачивают 22 процента регулярного бюджета ООН, Япония - почти 10 процентов, Германия – немногим более семи процентов, Китай - 7,9 процента, Россия -3,088 процента.

Все государства-члены обязаны своевременно выполнять свои финансовые обязательства перед Организацией. Иначе они рискуют попасть под действие статьи 19 Устава ООН.

Статья 19 Устава гласит, что член ООН, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов за два полных предыдущих года.

Деятельность ООН по поддержанию мира и работа международных трибуналов Организации финансируются из двух отдельных бюджетов.