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В Малайзии следователи опубликовали официальный отчет, в котором раскрываются детали расследования исчезновения «Боинга» MH370, который выполнял рейс из Куала-Лумпур в Пекин, в марте 2014 года.

Согласно документу, следователи так и не смогли установить причину исчезновения авиалайнера, сообщает «Новое Время».

Отвечая на вопрос, возможно ли когда-нибудь установить, что происходило в самолете, один из следователей сказал, что это может быть только после обнаружения обломков Боинга.

В марте 2014 года «Боинг» 777-200ER, который выполнял рейс MH370 из малазийского Куала-Лумпура в китайский Пекин пропал с экранов радаров, когда находился над Южно-Китайским морем.

На его борту было 239 человек - 12 членов экипажа и 227 пассажиров. 

Через несколько минут после исчезновения самолета с экранов радаров диспетчеров его смогли обнаружить с помощью военного радара, который фиксировал его движение в течение часа. При этом самолет отклонился на запад от запланированной траектории полета.

Точное местоположение исчезновения лайнера не установлено до сих пор. Спасатели периодически находят возможные обломки самолета в различных частях Индийского океана.

Официально поиски лайнера были прекращены после почти трех лет операции. Они стали одной из крупнейших наземных и подводных поисковых операций в истории авиации.
ForUm

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