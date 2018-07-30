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Японии решила свернуть комплексы ПВО Patriot PAC-3 на юго-западе страны на фоне стабилизации ситуации на Корейском полуострове и снижения ракетной угрозы со стороны КНДР.

Установки в префектурах Коти, Симанэ, Хиросима и Эхиме были развернуты в августе прошлого года из-за угроз северокорейского лидера ударить по американскому Гуаму, сообщает УНИАН.

После июньского саммита лидеров Северной Кореи и США в Сингапуре, угроза противостояния снизилась. В начале июля Япония понизила уровень готовности к отражению пусков ракет КНДР.

Теперь правительство страны сворачивает затратные ПВО на юго-западе страны. При этом Минобороны Японии готово будет в любой момент снова развернуть комплексы. Также Patriot PAC-3 останутся развернутыми на территории Токио.

Напомним, 12 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам исторического саммита в Сингапуре. Согласно ему лидер КНДР обязуется провести «полную денуклеаризацию Корейского полуострова» в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

При этом санкции США против КНДР остаются в силе. 

 
ForUm

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