Член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак определена уполномоченным лицом (координатором) по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию по признаку пола в Нацагентстве, сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин», уполномоченные лица (координаторы), на которых возложены функции по обеспечению равенства прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию по признаку пола, в пределах своих полномочий организуют работу соответствующих органов исполнительной власти в направлении учета принципа равных прав и возможностей женщин и мужчин в соответствующей сфере деятельности, проведение анализа состояния обеспечения гендерного равенства, координацию мероприятий в сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку пола и мониторинга их реализации, осуществления постоянного информационно-пропагандистской деятельности по ликвидации всех форм дискриминации по признаку пола, и тому подобное.

Напомним, срок полномочий Натальи Корчак на посту председателя НАПК закончился 28 марта 2018 года. 27 марта она заявила о намерении уйти в отставку.

В апреле НАПК приняло решение о проведении полной проверкиэлектронных деклараций Корчак.