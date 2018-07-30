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За полгода полиция выявила почти 200 фактов торговли людьми, из них 108 - это сексуальная эксплуатация. Об этом заявил начальник Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Артем Крищенко, сообщает департамент коммуникации НПУ.

«В течение шести месяцев этого года мы обнаружили 186 фактов торговли людьми. Среди них 108 фактов - это сексуальная эксплуатация. Сейчас жертвами этих преступлений признаны 156 человек: 91 женщина, 49 мужчин, 9 несовершеннолетних и 7 малолетних детей», – отметил он.

По словам Крищенко, за аналогичный период прошлого года полиция выявила 144 факта торговли людьми, из них 94 факта сексуальной эксплуатации.

«Поэтому с каждым годом количество выявленных преступлений этой категории растет, в частности - фактов сексуальной эксплуатации. Однако отмечу: это указывает не на рост преступности в этой сфере - это показатель того, что мы научились оперативного выявлять такие правонарушения», – подчеркнул он.
ForUm

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