История одной из крупнейших афер современной Украины

В советское время была популярна такая шутка: наш колхоз – миллионер, он должен государству миллион! Украинский олигарх Олег Бахматюк, владелец птицефабрик и сотен тысяч гектаров земли, пошел намного дальше: он должен государству миллиарды! И не только государству, но и обманутым вкладчикам своих лопнувших банков. Размер его долга, который в 2017 году достигал почти 39 миллиардов гривен, в разы превышает официальный капитал Бахматюка (183 миллиона долларов), то есть он никогда не будет погашен.

Однако, как и в случае с «Приватбанком», ранее принадлежавшего Коломойскому и задолжавшего 132 миллиарда гривен, этот долг не виртуальный, а реальный. Это деньги вкладчиков и клиентов принадлежавших Бахматюку банков «Финансовая инициатива» и «VAB», это полученное ими рефинансирование, это взятые им кредиты - и все эти деньги, суммой почти полтора миллиарда долларов, не испарились бесследно. Они были куда-то выведены и спрятаны. Но куда?

Семейный бизнес

Прежде, чем найти ответ на этот вопрос, украинцам наверняка будет небезынтересно узнать, что крахом банков «Финансовая инициатива» и «VAB» бурная деятельность Олега Бахматюка не ограничивалась. Он успешно «доил» Украину и украинцев задолго до кризиса 2014-15 г.г., когда еще не был известен в качестве «яичного магната». Собственно говоря, никаких яиц (в смысле птицеферм) у Бахматюка тогда еще не было, и своё первое состояние он сделал на газе, как и многие другие украинские олигархи.

Олегу Бахматюку повезло родиться в 1974 году: к моменту его 18-летия Советской армии уже не было, а ВСУ уже активно сокращались, поэтому «откосить» от службы было несложно. Имея справку в кармане, этот вполне крепкий юноша со спокойной душей отправился в Черновцы и поступил там в коммерческий «Украинский свободный институт менеджмента и бизнеса». Так как получение диплома там зависело исключительно от вовремя вносимой оплаты, то Олег Бахматюк своё драгоценное время на учебу не тратил, он вообще в этот вуз заглядывал нечасто. Но и на юношеские развлечения свои дни не транжирил - он сразу же занялся бизнесом.

Нет, Бахматюку не пришлось торговать на базаре тряпками или макаронами, как тысячам его менее удачливых сверстников, пытавшихся заделаться бизнесменами. Он начал сразу по-крупному, в качестве доверенного помощника своего дальнего родственника Валерия Новикова, уже в конце 80-х открывшего ряд совместных предприятий (СП), толкавших за границу сырье (лес, металл) и ввозивших большие партии дефицитного ширпотреба и дорогой оргтехники. Но дядя Валера был не просто бизнесменом, а весьма известным в Ивано-Франковске «авторитетом», воротилой теневого и полукриминального бизнеса. Потом Валерий Новиков перебрался в Киев и реабилитировался в уважаемого столичного предпринимателя, компаньона семьи Анатолия Матвиенко по фирмам «Маодот-I», «Арсенал-Сити» и «Doseli Limited» (с участием олигарха Сергея Таруты и своих старых ивано-франковских знакомых Тараса Виноградника и Михаила Довбенко).

Кстати, Михаил Довбенко – это весьма интересный во всех отношениях персонаж! Бывший первый секретарь Ивано-Франковского обкома ЛКСМУ (отсюда его старые знакомства с Матвиенко, которого он свел с Валерием Новиковым), в начале 90-х он работал главным экономистом по валютным операциям в Ивано-Франковском филиале скандального банка «Украина». Того самого банка, через который осуществлялись колоссальные финансовые манипуляции и буквальное разворовывание бюджетных средств. Так вот, ходили слухи, что тогда в начале 90-х Довбенко якобы был главным валютным кассиром Новикова, то есть через него шел обмен купонного «нала» и «безнала» на доллары и марки по очень «льготному» для Новикова курсу. Сегодня Михаил Дармограй – народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко» (как-то неудивительно).

Анатолий Матвиенко и Михаил Довбенко

В 1996-м Бахматюк поднялся от помощника до компаньона, став бизнес-партнером еще одного иванофранковского бизнесмена Остапа Дармограя в фирме «КГД». Журналисты как-то сообщали, что дядя Валера пристроил его туда в качестве своего доверенного представителя, «смотрящего». Это был весьма замысловатый бизнес, как раз в стиле 90-х. Фирма «КГД» являлась тогдарегиональным дистрибьютором российской газовой компании «Итера», и занималась тем, что поставляла «итеровский» газ, принимая в качестве оплаты не только деньги, но и бартер. Бахматюк как раз занимался реализацией этого бартера, а осуществлялось это, как писали СМИ, через фирмы дяди Валеры.

В 2002 году Бахматюк вляпался в свой первый скандал – тогда, правда, никем не озвученный. Его предысторий была избирательная компания в местные органы власти: Бахматюк баллотировался в горсовет, а Дармограй в мэры Ивано-Франковска. Но, как писали потом СМИ, Бахматюк умудрился при этом украсть у своего шефа и компаньона почти весь избирательный фонд (теневой, потому что официально они зарегистрировали только 850 гривен). Кроме того, они с дядей Валерой «крысили» часть доходов «КГД», манипулируя ценами продаваемого бартера.

Газовые Бендеры

На сколько именно Олег Бахматюк сумел «развести и кинуть» Остапа Дармограя, неизвестно. Но на эти деньги он открыл уже свою собственную фирму «Прикарпатская финансовая корпорация». И уже в 2003-м осуществил свою первую большую кредитную аферу. Он умудрился взять и не отдать кредит в банке «Аваль», на тот момент принадлежавший Александру Деркачу – еще одному бывшему комсомольскому функционеру (но из Сумской области). Кредит он взял для реконструкции купленной тогда же птицефабрики «Авангард» (первая птицефабрика Бахматюка, давшая название его яичной корпорации), но никакого ремонта не проводил, а на эти деньги прикупил еще пару птицефабрик.

Поговаривали, что официальный кредит понадобился Бахматюку лишь для официальной покупки птицефабрик: деньги у него были, но пояснить их легальное происхождение он не смог бы. Что ж, так поступали многие бизнесмены, но ведь речь не об этом, а о невозвращенном кредите! Списать же этот кредит ем удалось через главу отделения банка «Аваль» Марию Лободину, которую Бахматюк уже в 2004-м взял к себе на работу уже в собственный банк «Финансовая инициатива». Обиделся ли за это на него Деркач, тоже неизвестно. А что, если это была какая-то их совместная комбинация?

Куда более лихие комбинации Олег Бахматюк провернул в 2003-2008 г.г. на газе. Сначала совместно со своим новым компаньоном Игорем Еремеевым (совладелец корпорации «Континиум», умер в 2015 году после странного несчастного случая). В этом деле у них были еще два, так сказать, подельника. Первый – это тогдашний губернатор Ивано-Франковской области Михаил Вышиванюк, который тоже уже умер, в 2016 году, после неудачного лечения (странно, что половина участников афер Бахматюка умерли почти одновременно). Второй – это известный налоговик Виктор Рахмиль, в 2004 году возглавлявший Ивано-Франковскую областную ГНИ (пока еще живой).

С помощью главы ГНИ Рахмиля, компаньоны проворачивали схемы фиктивного экспорта газового конденсата с незаконным возмещением уже реального НДС. Затем занялись фиктивными трансфертами футболистов специально купленного для этого ФК «Волынь». Когда потом в 2005-м Рахмиля с треском уволили, то Бахматюк взял его к себе председателем правления ОАО «Ивано-Франковскгаз», совладельцем которого он стал. Говорят, что в окружение Бахматюка, на должности топ-менеджеров его фирм и компаний, было принято немало таких людей, как Рахмиль и Лободина, ранее оказавших Бахматюку коррупционные услуги.

Но это приносило Бахматюк всего лишь миллионы, да и то гривен – а душа просила большего! И тогда он решил воспользоваться опытом Остапа Бендера. С помощью губернатора Вышиванюка, в 2004 году Бахматюк и Еремеев занялись программой газификации сел Прикарпатья. В 2005-м их участие в программе было продлено уже с помощью главы «Нафтогаза» Алексея Ивченко. Казалось бы, благое дело! Вот только дело было не только в том, что фирмы Бахматюка (в том числе ООО «Карпатская нефтяная компания») отлично «пилили» при этом бюджетные средства, выделяемые на газификацию (410 миллионов гривен). Ведь помимо этого они еще и незаконно собирали за газификацию деньги с населения! Сумма осталась не оглашенной, но речь шла о миллионах и миллионах!

В ходе этой более чем выгодной для себя газификации, а также с помощью иного тесного сотрудничества с Алексеем Ивченко (подробности неизвестны), Олег Бахматюк стал совладельцем несколько облгазов. В частности, к началу 2007 года он владел акциями: «Волыньгаза» (14,31%), «Закарпатгаза» (15%), «Львовгаза» (10,6%), «Черновцыгаза» (14,7%), «Винницагаза» (12,7% ) и «Черниговгаза» (13,1%). Он контролировал их через ЗАО «Инвестиционная компания Инвест-ресурс», которая в свою очередь принадлежала ему через «Карпатскую нефтяную компанию». Конечно, при помощи одного только Ивченко, заполучить эти крайне лакомые активы Бахматюк не смог бы, но история данной «прихватизации» осталась надежно сокрытой от общественности…

Украсть дом? Не проблема!

Вот только недолго Олег Бахматюк был одним из газовых олигархов Украины. В 2007-м он вляпался не просто в скандал, а в уголовное дело по факту незаконного захвата здания в центре Киева по адресу улица Щорса 7/9. На новых картах столицы это теперь улица Евгена Коновальца, бывшего военного противника Щорса – видимо, у автора этого переименования отличное чувство юмора.

Это девятиэтажное офисно-жилое здание середины прошлого века до 2004 года находилось на балансе Государственной администрации железнодорожного транспорта. Но затем Фонд госимущества по неоглашенной причине передал это здание в уставной фонд ОАО ЛК «Укртранслизинг». Читателям наверняка будет интересно, что в период 2005-2007 г.г. «Укртранслизинг» попал под контроль ахметовской «System Capital Managment».

Затем глава правления «Укртранслизинг» продал здание ООО «Л.І.Т.Груп» - как писали журналисты, по довольно символической цене. Что неудивительно, ведь они связаны между собою! Дело в том, что собственником «Л.І.Т.Груп» являлась австрийская фирма «Trading and Shipping Logistics GmbH», принадлежавшая Антону Пригодскому – соратнику Рината Ахметова и другу Виктора Януковича. А управлял ею будущий «ударовец» Александр Юраков.

Казалось бы, всё понятно: «донецкие» прибирали к рукам киевскую недвижимость. Но в 2005-м произошло странное: это здание вдруг было передано в уставной фонд подставной фирмы «Современные технологии и инвестиции», зарегистрированной в этом же доме на имя Любомира Шершуна – близкого к Бахматюку человечка. К слову, затем Любомир Шершун работал юристом в нескольких фирмах Бахматюка, а в 2012 возглавил юридический отдел «VAB-банка». Еще один приближенный к нему подельник афер.

Бахматюк немедленно открыл в этом здании главный офис своего банка «Финансовые инициативы», начал сдавать в аренду и продавать находящиеся в доме квартиры. Но когда в 2006 году вернувшиеся к власти «донецкие» начали отбирать этот дом обратно (формально «возвращать государству»), стало понятно, что в 2005-м, воспользовавшись постмайданным хаосом, Бахматюк просто «стырил» это здание у империи Рината Ахметова. Этот факт красноречиво говорил о том, что «ивано-франковские» ничуть не боялись «донецких»: как говорится, «у самих револьверы найдутся».

Но «донецкие» решили использовать против Бахматюка суровую руку закона – и на него было заведено уголовное дело, из-за чего в начале 2007-го года ему пришлось бежать в Россию и сидеть там до осенних перевыборов, пока в Украине вновь не поменялось власть. И во время этой «эмиграции» Бахматюк продал свои акции облгазов Дмитрию Фирташу.

А как же здание на улице Щорса-Коновальца? Оно так и осталось за Бахматюком. В 2007-м отобрать его не успели, а после он сразу перевел его на баланс подставной фирмы «Западнорегиональная инвестиционная компания». Затем Бахматюк устраивает суд, решением которого здание передали в собственность его «Карпат Строй Сервиса». А эта компания, в свою очередь, распределила права на здания между банком «Финансовая инициатива», ООО «Украинская газовая финансово-консалтинговая группа», Агрохолдингои «Авангард», ООО «Торговая сеть «Фаворит» и другими фирмами Олега Бахматюка.

Так что когда вновь вернувшиеся к власти «донецкие» снова попытались отобрать у Бахматюка это здание, ему даже бегать не пришлось – против этой запутанной схемы были бессильны юристы. К тому же Бахматюк сразу же устроил политическую пиар-компанию, вопя во всех СМИ, что «донецкие» отбирают у него бизнес и недвижимость. А для пущей убедительности Бахматюк нарисовался рядом с Яценюком, Турчиновым и Кличко. Мол, режим Януковича хочет расправиться с ним за поддержку лидеров оппозиции!

Но воевать с «донецкими» из-за дома было невыгодно, убыточно для остального бизнеса Бахматюка. И тогда он пошел на контакт с Александром Януковичем (Сашей Стоматологом) и Юрием Иванющенко (Юрой Енакиевским), заключив с ними одну из самых выгодных для себя сделок. Бахматюк не только оставил за собой спорный дом, но договорился о создании схемы возвращения НДС - а тогда, напомним, все вопросы по НДС решались через Юрия Иванющенко.

И вот в кресло главы Ивано-Франковской налоговой администрации вернулся Виктор Рахмиль. А фирмы Бахматюка «Ивано-Франковский мясокомбинат», «Ивано-Франковские колбасы», «Имперово Фудз» и «Станиславская торговая компания» начали получать из бюджета возмещения НДС, словно из рога изобилия – на общую сумму около 8 миллиардов гривен (почти миллиард долларов)! Сколько из этого было «отстегнуто» Юре Енакиевскому и Саше Стоматологу, неизвестно, но и Бахматюку осталось немало.

В феврале 2015 года по этому делу было возбуждено уголовное дело, и частности было установлено, что фирмы Бахматюка осуществляли экспорт продукции по завышенным ценам и через оффшорные структуры. Следователи пришли к подозрению, что налицо факт фиктивного экспорта – то есть эти 8 миллиардов были просто украдены у державы! Но буквально сразу после этого уголовное дело закрыли и «потеряли», чтобы не светить подробности перед прессой. Виктор Рахмиль нашел себе место в кресле главы «Прикарпаттрансгаза», а Бахматюк оживленно «рубил капусту» миллиардами, проворачивая свои банковские аферы…

(продолжение следует)