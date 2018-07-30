Число жертв в результате масштабных пожаров в Греции возросло до 91. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на AP.

«Подавляющее большинство жертв погибли в самом огне», - говорится в сообщении.

Также 25 человек пропали без вести.

Как сообщалось, крупные лесные пожары на западе греческой столицы вспыхнули 23 июля.

Страны ЕС, а также Украина уже предложили свою помощь Греции в тушении пожаров.

Премьер-министр Греции Ципрас объявил трехдневный траур.