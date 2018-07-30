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Вчера, 29 июля, около 18:45 в Киевской области между Трипольем и Мироновкой пассажирский поезд Киев—Бердянск №226 столкнулся с легковым автомобилем, сообщает 061.

По словам железнодорожников, водитель легковушки пытался «проскочить» перед поездом, но не успел.

После удара поезд протащил авто почти километр.

На место происшествия прибыли медики, правоохранители и сотрудники ГосЧС.

На данный момент известно о двух погибших.
ForUm

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