Вчера, 29 июля, около 18:45 в Киевской области между Трипольем и Мироновкой пассажирский поезд Киев—Бердянск №226 столкнулся с легковым автомобилем, сообщает 061.
По словам железнодорожников, водитель легковушки пытался «проскочить» перед поездом, но не успел.
После удара поезд протащил авто почти километр.
На место происшествия прибыли медики, правоохранители и сотрудники ГосЧС.
На данный момент известно о двух погибших.
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