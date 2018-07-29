По мнению эксперта Фонда общественной безопасности Юрия Гаврилечко, на данный момент вырисовываются два вектора предвыборной гонки. Об этом Гаврилечко написал в своем Facebook.

Юрий Гаврилечко подчеркивает, что «именно сейчас ключевые игроки политического процесса становятся на рельсы предвыборной гонки. Мало того, в политическом процессе уже четко сформировались два базовых вектора».

По мнению эксперта, первый вектор «можно условно назвать «Юля» v.s. «АбынеЮля». Это вектор президентской кампании». Здесь ключевыми игроками, подчеркивает Гаврилечко, выступают Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.

Второй вектор предвыборной кампании строится по линии Восток-Запад. И в этом ключе, считает Гаврилечко, решение Вадима Рабиновича объединиться с таким политиком как Виктор Медведчук - это сильный ход, который дает партии «За Життя» ряд преимуществ.

«В частности, решение Вадима Рабиновича пригласить в партию «За Життя» украинского политика Виктора Медведчука, совпавшее по времени с презентацией экономической программы самой партии - это, безусловно, сильный ход», - написал эксперт.

Юрий Гаврилечко считает, что союз Медведчука и Рабиновича - это победа «по очкам» над своими политическими конкурентами из «Оппозиционного блока».

«Особенно с учетом того, какая борьба сейчас разгорается за голоса умеренного Центра и Юго-Востока между «За Життя» и «Оппоблоком». Объединение Медведчука и Рабиновича позволяет, с одной стороны «победить по очкам» своих конкурентов за симпатии избирателей Юго-Востока. А, с другой стороны – расширить границы своего электората, выйдя за рамки Юго-Востока. Возможно, такой шаг некоторые сочтут рискованным, но стратегия борьбы за Верховную Раду предполагает не активную агитацию среди своих противников, а усиление влияния среди неопределившихся, но сочувствующих, а также работу на мобилизацию своих сторонников с целью повышения явки», - констатирует эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.