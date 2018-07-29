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Сегодня, 29 июля, в Днепровском районе столицы на улице Академика Бутлерова, 8 произошел пожар в административно-складском здании, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве в 4:35.  

По прибытию пожарные установили, что пожар возник в 2-этажном здании размером 60х 40 м на втором этаже на площади 300 кв. м с распространением пламени на крышу.

В 5:59 спасатели локализовали пожар, а в 6:32 - ликвидировали.

К ликвидации пожара было привлечено 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава.

Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.
ForUm

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