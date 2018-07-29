Полиция Великобритании считает, что за покушением на экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию стоят две группы из России. Об этом в воскресенье, 29 июля, пишет The Mirror со ссылкой на неназванный источник в следственных органах, сообщает УНИАН.

Отмечается, что одна группа доставила нервно-паралитическое вещество «Новичок» в Великобританию, а другая совершила отравления. Сейчас антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда изучает эту версию.

Следователи также пришли к выводу, что емкость, где находилось вещество, которым отравились Скрипали, не может быть тем флаконом, который в июне обнаружили жители Эймсбери Чарльз Роули и Дон Стерджесс. Как установила британская полиция, замаскированный под духи флакон был запечатан. При этом такой флакон можно купить только в России, сказал собеседник издания.

Также следователи опасаются того, что использована емкость с «Новичком» может все еще находиться в Великобритании, что составляет потенциальную угрозу для жителей.

Ранее издание CNN узнало, что полиция установила личности двух подозреваемых в отравлении Скрипалей.

По сведениям The Daily Mail, у следователей появилась фотография ключевого свидетеля в этом преступлении. Кроме того, источник в разведке рассказал изданию, что за покушением на Скрипалей могли стоять шесть сотрудников ГРУ, среди которых была женщина.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

33-летнюю Юлию Скрипаль в начале апреля выписали из больницы в Солсбери и перевезли в безопасное место.

Ее отец был выписан из больницы 18 мая.