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Германские медиакомпании ZDF и WDR подверглись атаке российских хакеров. IT-сети обеих общественно-правовых компаний в начале июня были атакованы хакерской группой Sandworm, сообщает DW со ссылкой выдержки из еще не опубликованного материала журнала Der Spiegel.

Согласно изданию, ссылающемуся на источники в структурах по безопасности, ZDF подтвердила факт хакерской атаки, в то время как WDR отказалась от комментариев, объяснив это причинами, связанными с техникой безопасности. ZDF уточнила, что нападению подверглись менее десяти ее компьютеров, при этом утечки данных не произошло.

Федеральная прокуратура ФРГ намерена поручить расследование случившегося ведомству по уголовным делам федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Федеральное ведомство по охране конституции около двух недель назад сообщило, что немецкие медиакомпании и организации, занимающиеся исследованиями в сфере химического оружия, стали мишенью профессиональной кибератаки, следы которой ведут к российской хакерской группе Sandworm.

Как сообщает Der Spiegel, мишенью российских хакеров могла также стать швейцарская лаборатория в городе Шпиц, участвовавшая, в числе прочего, в анализе вещества, с помощью которого в марте в Великобритании был отравлен бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Напомним, в августе 2017 и июне 2018 года немецкие медиакомпании и организация из сферы химических исследований стали, по данным спецслужбы ФРГ, целью кибератак.
ForUm

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