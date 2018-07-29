В Индии погибли 32 человека в результате падения автобуса в пропасть. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на 3NHK.

«Автобус вылетел из горной дороги в пропасть в Индии. Погибли 32 человека, еще один пассажир серьезно травмирован», - идет речь в сообщении.

По словам местной полиции, автобус с 33 пассажирами упал в 150-метровую пропасть в западном штате Махараштра в субботу.

В полиции также отмечали, что на горной дороге не было ограждения, однако сообщили, что на момент инцидента дорога была мокрой и была плохая видимость.

Как сообщается, пассажирами были работники местного университета, которые ехали на пикник.