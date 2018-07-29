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За прошедшие сутки, 28 июля, противник 25 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил, в ходе боевых действий двое военнослужащих погибли и двое – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песок, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного. Вместе с тем оккупанты вблизи Крымского и Водяного применяли 82-мм минометы.

Также враг предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское силами диверсионно-разведывательной группы. Объединенные силы были вынуждены применить дежурные огневые средства, понеся потери, противник отступил.

За минувшие сутки в ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения. Четверо оккупантов уничтожены, еще шестеро – ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Опытного и Павлополя.
ForUm

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