Торжество Крещения Руси глазами мира: «Ангелы считали наши шаги» - представители Поместных Церквей - о Крестном ходе УПЦ-2018 В торжествах Украинской Православной Церкви по случаю 1030-летия Крещения Руси приняли участие представители Поместных Православных Церквей.

Корреспондент УНИАН-Религии записал впечатления иностранных церковных гостей от участия в Крестном ходе Украинской Православной Церкви и поздравления Церкви и верующим УПЦ.

Епископ Арсинойский Нектарий, Кипрская Православная Церковь

«ВМЕСТЕ МЕЖДУ НАМИ ЕДИНСТВО»

«С большой радостью мы находимся здесь, в Киеве, в Украине, чтобы вместе с вами праздновать юбилей - 1030-летие со дня Крещения ваших предков. Здесь, на землях Киевской Руси. По приглашению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, которое было отправлено в Кипрскую Православную Церковь, архиепископ Кипрский Хризостом II направил нас, как представителей Автокефальной Кипрской Православной Церкви, чтобы мы были здесь, на этом празднике вместе с вами. Передаем наилучшие пожелания с этими праздниками Его Блаженству Митрополиту Онуфрию, духовенству и всему народу украинского государства. На самом деле поразила численность людей, которые приняли участие в этом Крестном ходе. Также особая наша радость заключается в том, что на этих торжествах присутствуют представители почти всех Поместных Православных Церквей, и таким образом мы свидетельствуем нашу поддержку Его Блаженству Митрополиту Онуфрию, Украинской Православной Церкви, мы свидетельствуем о нашем с ними и вместе между нами всеми единстве. Желаю Божьего благословения и Предстоятелю, и духовенству, и верующим Украинской Православной Церкви».

Иринупольский Димитрий, Александрийский патриархат

«АНГЕЛЫ СЧИТАЛИ НАШИ ШАГИ»

«Прославляем Пресвятого Бога, потому что благодаря Его любви к нам и благодаря приглашению Митрополита Онуфрия, мы находимся здесь, в Украине, стране святых, благословенной стране, чтобы вместе с вами праздновать. Имеем возможность передать вам благословение Папы и Патриарха Александрийского и всея Африки Феодора II, а также молиться вместе с вами, молиться о единстве Церкви – Украинской Православной Церкви, а также о будущем этого народа. Это народ с большой историей, который много страдал и вы достойны лучшего будущего. Вы достойны сильной и единой Церкви. Вы достойны страны, которая будет в прогрессе и свободной. Сегодня вместе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием мы совершили этот большой Крестный ход, и я уверен, что ангелы считали наши шаги. Шаги тысяч людей, сотен священников, десятков епископов, и эти ангелы, посланные Богом благословляют и Церковь Украины, и народ Украины. Спасибо вам, что впервые, во всяком случае я, приехал в Украину и чувствую, что я дома. Я уверен, что все будет у вас хорошо. И все вместе Церкви найдут наилучшее решение, которое удовлетворит всех православных, верующих православных христиан. Мы не должны быть просто православными, мы должны быть еще и едиными, по-настоящему любить нашу Церковь. Пусть Господь будет с вами, и с нами всеми».

Митрополит Эльбасанский Антоний, Албанская Православная Церковь

«МЫ ЖЕЛАЕМ БЛАГА НАРОДУ УКРАИНЫ»

«Это для меня радость, и радость для Церкви, которую я представляю – Албанская Православная Церковь. Я привез поздравления и пожелания от Его Блаженства Митрополита Албанского Анастасия. 10 лет назад я был здесь, вместе с ним на этой земле, ради события такого же содержания. И мы благодарны за приглашение и рады, что это событие происходит и показывает единство между нами, и мы за это искренне благодарны. Это важно для нас, для Албании – страны, у которой 23 года назад все было запрещено, христианство было непозволительной религией. И для нас радостно видеть так много клириков, епископов, священников, которые могут молиться вместе. Мы желаем всего наилучшего для Украины, для единства православных христиан здесь, в Украине и также блага народу Украины».

Зугдидский и Цаишский Герасим, Грузинская Православная Церковь

«ВЕРИМ, ЧТО ГОСПОДЬ УСЛЫШИТ НАШУ МОЛИТВУ, И МИР БУДЕТ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ»

«От имени Грузинской Православной Церкви и от Предстоятеля Святейшего Патриарха всея Грузии поздравляю вас с юбилейной датой 1030-летия Крещения Руси. Находясь здесь, мы чувствуем Божью благодать. Собрались представители Поместных Православных Церквей, и здесь сегодня торжество Православия. Сердце чувствует, что Господь так близок к нам, наше сердце чувствует что мы объединены вокруг Господа нашего Иисуса Христа. И когда мы во время Литургии подходим друг к другу, целуем и говорим слова «Христос посреди нас» - «И есть и будет», наше сердце чувствует, что Господь посреди нас, мы посреди Господа нашего Иисуса Христа, наша молитва, в первую очередь, возносится к Богу - о мире в Украине, о мире в Украинской Церкви. И мы верим, что Господь услышит нашу молитву. И мир и благоденствие будет на этой благословенной земле. Благословит Вас Бог на долгие и благие лета. Украину, Украинскую Церковь, Предстоятеля Украинской Церкви Его Блаженство Митрополита Онуфрия Киевского и всея Украины, архипастырей, пастырей, полноту Украинской Церкви, весь народ. Желаю Вам помощи Божией на многие и благие лета. Благодарим».

Руководящий украинским викариатством в Румынии протоиерей Иоанн Пицура, Румынская Православная Церковь

«Я СЕГОДНЯ БЫЛ СЧАСТЛИВ МОЛИТВОЙ С НАШИМ РОДНЫМ НАРОДОМ УКРАИНЫ»

«Мы, украинцы на территории Румынии, организованные в викариатство, которое насчитывает 31 приход, 3 монастыря, имеем новые приходы в главных местах, главных центрах Румынии. И даже в Бухаресте для украинцев в прошлом году по благословению Патриарха Даниила открылась украинская парафия. Благодать Господа нашего Иисуса Христа одарила меня, недостойного, что я сегодня имел счастливое участие, чтобы делиться мыслями и молитвой с нашим родным народом Украины, украинцами, и чтобы наша Украинская Православная Церковь процветала - как здесь, в Украине, так и там, где находится за пределами Украины. Даруй духовенству, Блаженнейшему Онуфрию много здоровья, силы, чтобы мог заботится о судьбе Украинской Церкви, украинского народа, о спасении всех нас во славу Богу в Христовой Церкви».

Представитель митрополита Американского Тихона при Московском Патриархате протоиерей Даниил Андриюк, Православная Церковь в Америке

«В АМЕРИКЕ ЗА КАЖДОЙ ЛИТУРГИЕЙ МЫ МОЛИМСЯ О ЦЕРКВИ В УКРАИНЕ»

«Для меня радость и честь быть сейчас в Киеве. Я привез приветствие от Его Блаженства, Блаженнейшего Тихона, Предстоятеля Православной Церкви в Америке. И также, от всего Священного Синода Православной Церкви в Америке. Для нас пребывание здесь, в Киеве, является символичным, признаком поддержки с нашей стороны Церкви и, в частности, Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и всея Украины. В нашей Церкви, в Православной Церкви в Америке, за каждой Литургией мы молимся о Церкви в Украине. И много наших верующих и клириков, и мирян, тем или иным образом связаны с верующими в Украине. Для нас очень важно и мы искренне переживаем за будущее Церкви в Украине. И еще раз я хотел бы поблагодарить полноту Церкви, Священный Синод Украинской Православной Церкви и Его Блаженство за приглашение быть здесь. Искренне благодарю».