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В крестном ходе за единую поместную церковь приняли участие около 65 тысяч верующих УПЦ Киевского патриархата. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел.

«В ходе приняли участие около 65 тыс. человек. Ситуация была спокойная и контролируемая. Как и вчера, подразделения взрывотехников и кинологов проверили маршрут хода, чтобы не допустить терактов и провокаций. За безопасность граждан отвечали полицейские, нацгваредийцы и подразделения ГосЧС», - отметил Яровой.

В свою очередь замглавы Национальной полиции Александр Фацевич сообщил, что в столице крестный ход прошел спокойно.

По его словам, в Киев из регионов прибыло более тысячи автобусов с верующими.

Напомним, сегодня в Киеве полиция усилила меры безопасности для обеспечения общественного порядка в ходе мероприятий в рамках празднования 1030-летия Крещения Руси.

27 июля состоялся крестный ход представителей Украинской православной церкви Московского патриархата.

 
ForUm

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