Виктор Медведчук – единственный эффективный коммуникатор на сегодня между двумя странами. Такое мнение в эфире «Вечернего прайма» на телеканале 112 Украина высказал глава политсовета партии «За Життя», народный депутат Украины Евгений Мураев, комментируя тот факт, что украинцы выбрали Медведчука как наиболее эффективного менеджера для установления мира на Донбассе, восстановления связей с Россией и СНГ.

«Медведчук очень эффективный, опытный коммуникатор… Эффективен он – да, нужен он – да. Может он это делать без партии? Наверное, может, если у него будут соответствующие полномочия. Я считаю, что он должен быть в правительстве. Я считаю, что у него должно быть больше полномочий и статуса для того чтобы он вел эти переговоры», — считает Мураев.

«У Виктора Медведчука колоссальные связи, и их никто не скрывает и не отрицает. Все подвижки по обмену пленными происходили исключительно с его помощью», – считает народный депутат.

Политик также заявил, что в первую очередь политические заложники власти и именно по этой причине так долго находятся за решеткой.

«У нас, к сожалению, Порошенко пытается эту тему монополизировать и выдавать постоянно как свою победу», – отметил Мураев. «Вспомните, большой обмен, вы о нем говорили, ведь мы прекрасно понимали и все международные СМИ сказали, что это обмен произошел по просьбе Медведчука, Кирилла непосредственно во время встречи с Путиным».

Напомним, что во время презентации программы партии «За Життя» на телеканале NewsOne Виктор Медведчук получил поддержку 60% проголосовавших (Евгений Марчук – 19%, Леонид Кучма – 21%).