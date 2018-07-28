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В период с 01:00 до 05:00 29 июля возможны краткосрочные сбои в работе «ПриватБанка», сообщает пресс-служба банка.

«На этих выходных ночью «ПриватБанк» проведет очередной этап регламентных работ важнейших технических комплексов и систем безопасности банка», – говорится в сообщении.

Отмечается, чо основные этапы регламентных работ, которые включают обновление оборудования и технологических систем банка, будут проводиться 29 июля в ночное время, когда нагрузка на сервисы минимальна.

Как сообщает пресс-служба банка, в ходе обновления технических средств в период с 01:00 до 05:00 29 июля 2018 года возможны краткосрочные сбои при проведении некоторых видов операций физических и юридических лиц через системы электронного банкинга и терминалы самообслуживания.

 
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