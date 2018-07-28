Крестный ход в годовщину 1030-летия Крещения Руси, прошедший 27 июля в Киеве, собрал 250 тысяч верующих. Это рекордное количество участников, и такое число верующих однозначно свидетельствует в пользу того, что мира в Украине хотят многие. Об этом заявил народный депутат Вадим Новинский, сообщают «КомментарииУА:».

«Сегодня по-настоящему радость переполняет сердце. Потому что мы все увидели торжество православия. И как со всех концов страны - тысячи верующих. По нашим оценкам более 200 тысяч приняли участие в Крестном ходе. Люди приехали сюда, чтобы помолится за Мир и согласие в Украине. Всем уже надоела война. Все хотят мира. Тут собралась партия мира. Здесь патриоты Украины. Не те патриоты кто хочет войны, а те, кто преодолев такие расстояния и все препятствия. Которые были на всех уровнях все-же поехали помолиться за Украину. И за нашу церковь», - отметил Новинский.

В своем интервью газете Сегодня, накануне празднования, политик отметил, что официально в числе организаторов не состоит. Но много общается с иерархами церкви, «Как могу, помогаю в организации празднования годовщины Крещения Руси. Не как депутат, а как один из миллионов верующих нашей церкви. И сам буду принимать участие в крестном ходе, как делаю это каждый год. Считаю это своим, пусть небольшим, вкладом в дело продвижения мира в Украине. Так же Новинский считает, что Крестный ход - не политическое шествие, тут нет партийных флагов, а есть единственное знамя — Христос.