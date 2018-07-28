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Сегодня, 28 июля, около 6:00 в селе Новая Чертория Любарского района Житомирской области на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума произошло частично разрушения пятиэтажного здания общежития, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Погибших и травмированных в результате происшествия нет.

В результате обрушения разрушено 25 жилых комнат, общей площадью около 250 кв. м. Всего в здании на три подъезда на 225 жилых комнат.

На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГосЧС Украины в Житомирской области.


 
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