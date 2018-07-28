Сегодня, 28 июля, около 6:00 в селе Новая Чертория Любарского района Житомирской области на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума произошло частично разрушения пятиэтажного здания общежития, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Погибших и травмированных в результате происшествия нет.
В результате обрушения разрушено 25 жилых комнат, общей площадью около 250 кв. м. Всего в здании на три подъезда на 225 жилых комнат.
На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГосЧС Украины в Житомирской области.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время