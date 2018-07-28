Генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин написал публичное заявление об отставке из-за разногласий с Министерством экологии Украины.

По его словам, между руководством Министерства экологии и руководством Чернобыльской АЭС возник конфликт из-за двух проектов — Новый безопасный конфайнмент и ХОЯТ-2, которые якобы должны были завершить в этом году, сообщает УНИАН.

Грамоткин заявил, что 20 июля на Ассамблее доноров он был исключен из состава украинской делегации. «Впервые за 20 лет директор Чернобыльской АЭС не был допущен к участию в этом принципиально важном мероприятии, не имел возможности принять участия в обсуждении важных вопросов, связанных с реализацией проектов, заказчиком которых является ЧАЭС», — говорится в заявлении.

Он также добавил, что не может в дальнейшем отвечать за те решения, которые озвучивались на Ассамблеи и были в итоге приняты.

Также Грамоткин сказал, что «лишен возможности обеспечить погашение задолженности в пенсионный фонд, гарантировать выплату заработной платы персоналу и покрытия текущих расходов предприятия». «Боюсь, мой уход – единственное, что может привлечь внимание к сложившейся ситуации и хотя бы частично решить проблему», — написал генеральный директор Чернобыльской АЭС.

По мнению Грамоткина, «этот конфликт начинает влиять на сроки и ход реализации проектов», что «может повлечь наложение на Украину дополнительных обязательств, в том числе и финансовых».

Напомним, в начале июля Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о возрождении Чернобыльской зоны и усилении социальной защиты ликвидаторов аварии на ЧАЭС.