Президент Петр Порошенко подчеркнул, что миллионы украинцев стремятся и ожидают скорейшего признания автокефалии православной церкви в Украине - большой по количеству верующих, но равной другим поместных православных церквей. Об этом он заявил на торжествах по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Томос об автокефалии завершит утверждение независимости и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан ... Особенно тех, которые сейчас находятся вне общения со вселенским православием», - подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что с первых дней своего президентства поставил цель добиваться создания единой поместной православной церкви и признания этой церкви Вселенским патриархом. «Автокефалия - это вопрос нашей независимости. Это - вопрос нашей национальной безопасности. Это - вопрос всей мировой геополитики. Армия - защищает нашу землю. Язык - защищает наше сердце. Вера - защищает нашу душу», -уверен Президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина остановила агрессора и сохранила государство, построила боеспособную армию, продолжается утверждение украинского языка как составляющей силы и успеха украинского народа. «Я убежден, что он станет богослужебным языком в единой поместной церкви. Мы возвращаем православной церкви украинскую идентичность и равное место среди православных церквей мира. И, кстати, на защите идентичности украинского народа подчеркивает в своем послании к нам его святейшество Вселенский патриарх», - отметил Президент.

Глава государства отметил: «Кто сегодня может аргументированно возразить, что количественно и качественно наша православная церковь готова к самостоятельному бытию?».

Порошенко напомнил, что в Писании сказано, что нам не дано знать времена и сроки. «Но я верю в то, что финальное решение Вселенского патриарха будет справедливым по отношению к Украине. Дорогие друзья, время автокефалии украинской поместной православной церкви точно наступил», - подчеркнул Президент.

Глава государства еще раз обратился к архиереям УПЦ московского патриархата словам светлой памяти покойного митрополита Владимира Сабодана: «Автокефалия - это способ организации церковной жизни ... свидетельство количественного и качественного роста церкви, ее способности к самостоятельному бытию». «Владыка напоминал, что всегда после обретения независимости государством начиналась дискуссия об автокефалии. Так было в Греции, Сербии, Румынии, Болгарии, Грузии, Албании и тому подобное ... И эти слова для нас тем более ценны, что сказаны они были предстоятелем церкви, связанной с Москвой. Владимир не сразу пришел к этому выводу, а после лет глубоких размышлений на фоне впечатляющего развития украинского православного сообщества», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 17 апреля Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.

18 апреля Президент принял от предстоятелей православных церквей Украины обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

19 апреля Верховная Рада поддержала соответствующее обращение Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею.

22 апреля Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.