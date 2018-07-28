В результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания систем защиты линий электропередач в 4 областях Украины обесточен 141 населенный пункт, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, в Полтавской области обесточены 82 населенных пункта, Черкасской - 27, Запорожской – 24, Черниговской - 8.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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