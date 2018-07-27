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28-летнему гражданину Польши, который с ножом напал на двух прохожих в Киеве и убил одного из них, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, соответствующее решение Шевченковский райсуд Киева принял в пятницу, 27 июля.

Злоумышленнику объявлено подозрение в умышленном убийстве, покушении на умышленное убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

За совершенное ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось, в ночь на 23 июля 2018 года, находясь возле АЗС по ул. Гната Хоткевича, подозреваемый беспричинно напал на прохожего и нанес ему многочисленные удары ножом, от которых последний скончался. После этого на улице Двинской злоумышленник совершил нападение на 68-летнюю киевлянку. Жизнь пожилой женщины, которая получила тяжелые ножевые ранения, спасли медики.

Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление правоохранителям и угрожал им ножом. В связи с этим полиции пришлось применить оружие. Иностранец был ранен в ногу.
ForUm

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