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В субботу, 28 июля, в Киеве ожидаются грозы, возможны подтопления. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

Кроме того, по прогнозу синоптиков, завтра в Киеве будет облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем ​​26-28°.

Напомним, 25 июля в столице из-за сильных ливней и шквалов произошло падение деревьев, бигбордов, подтопление автодорог и переходов. Частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 25 июля за несколько часов стихии в Киеве выпала трехмесячная норма осадков,  однако синоптики опровергли эту информацию.
ForUm

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