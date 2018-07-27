Чаша шламонакопителя фенольного завода в Торецкое Донецкой области не пострадала, утечки химически опасных соединений нет, сообщает военно-гражданская администрация города.

«Состоялась встреча между руководством военно-гражданской администрации города Торецка и ООО «НПО «Инкор и Ко», по результатам которой известно следующее: в результате обстрела чаша шламонакопителя не пострадала, утечки химически опасных соединений нет», - говорится в сообщении.

Кроме того, будут проведены плановые ремонтные работы по укреплению тела дамбы и устройства откачки осветительной воды.

Напомним, представители украинской стороны СЦКК обнаружили разрыв артиллерийского боеприпаса в чаше шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов химического производства Торецкого фенольного завода со стороны вооруженных формирований РФ.

«Не исключено, что взрывной волной могли быть повреждены стены чаши. В таком случае это может привести к попаданию ядовитой жидкости в грунтовые воды и в дальнейшем в реку Кривой Торец, что повлечет масштабную экологическую катастрофу на территории Донецкой области», - подчеркнули в СЦКК.