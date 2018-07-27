Киевский городской председатель Виталий Кличко подписал распоряжение о назначении Вячеслава Непопа и Валентина Мондриевского заместителями председателя Киевской городской государственной администрации с 27 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Непоп родился 23 мая 1966 в Артемовске (Донецкая область) в семье технической интеллигенции. По образованию – авиатор, окончил Харьковский авиационный институт (1989 г.). После института почти 10 лет работал на Киевском механическом заводе (с 1991 - Авиационный научно-технический комплекс им. Антонова), был командиром строительного отряда в молодежно-жилищном комплексе от АНТК им. Антонова.

Начиная с 2002 года, работал директором коммунального предприятия «Житлоинвестбуд-УКБ», которое создал «с нуля». В течение многих лет КП «Житлоинвестбуд-УКБ» входит в тройку самых успешных коммунальных предприятий столицы, в том числе, является лидером по объемам наполнения бюджета Киева среди почти 2 тысяч коммунальных предприятий.

Неоднократно избирался депутатом Киевсовета в округе в Соломенском районе.

Мондриевский будет заниматься гуманитарными вопросами. Речь идет об образовании, соцзащите, спорте.

Родился 7 ноября 1978 года в селе Журавлиха Ставищенского района Киевской области.

В 2001 году получил высшее образование в Институте журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности журналистика, а в 2018 году в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины получил диплом магистра управления общественным развитием.

Закончив учебу, работал помощником народного депутата Украины, а в 2005 году возглавил управление информационной политики Днепропетровской областной государственной администрации. Через год стал руководителем пресс-службы Кабинета Министров Украины.

В 2014 году возглавил Подольскую районную в городе Киеве государственную администрацию. 26 июля уволен указом Президента.