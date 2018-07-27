В вопросе у становления мира и территориальной целостности Украины команда партии «За життя» использует опыт Виктора Медведчука. Нужно добиться мира на Донбассе путем прямых переговоров со всеми сторонами конфликта, считает народный депутат Украины, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.

«Виктор Медведчук уже проявил себя как хороший переговорщик при освобождении пленных, поэтому нужно использовать его опыт в деле установления мира. А мир остро необходим, чтобы спасти страну от экономического кризиса», — сказал политик в эфире «112 Украина».

Рабинович также считает, что мы не должны менять позицию по Крыму в зависимости от того, что скажет США, ЕС или кто-либо другой.

«Три дня назад в Украине была паника, потому что Трамп сделал какое-то заявление, сегодня мы реагируем на слова Помпео… А если они завтра вдруг скажут, что Крым – это не Украина? Нужно понимать, что Крым – это наша территория. Другое дело, что сегодня мы ничего не можем сделать для его возвращения. Это вопрос другого временного отрезка, возможно, десятилетия… Украина должна «де-факто» закрепить несогласие с существующим положением дел — и ждать благоприятной ситуации!», — уверен парламентарий.

Вадим Рабинович считает, Украина имеет все шансы разрешить ситуацию на востоке, «но нужно проводить разумную политику».

«Ключом к миру являются прямые переговоры и с Россией, и Донбассом, а также выполнение Минских соглашений. Также мы должны оставить де-факто эту территорию украинской, ввести прямое президентское правление — и работать над примирением. Сменятся поколение, улягутся страсти, а территория останется украинской! Нужно понять, что если мы не остановим войну, то не поднимем страну! Никакие экономические инструментарии и денежные вливания нам не помогут! Мир во главе угла!», — подчеркнул народный депутат.

Политик также заявил, что в вопросе установления мира на Донбассе возлагает большие надежды на Виктора Медведчука, спецпредставителя по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

«Мы вчера представили программу партии «За життя» и предложили телезрителям телеканала NewsOne выбрать пять лучших менеджеров в пяти ключевых для развития страны направлениях. В вопросе урегулирования конфликта на Донбассе и переговоров с Россией люди больше всего доверяют Виктору Медведчуку, у которого есть ключ к решению этого вопроса. Я очень надеюсь на его посредничество. Если у него есть возможности – пусть договаривается. Ни меня, ни Геращенко в Москве и слушать не станут, а если Медведчук может, то пусть решает вопрос на пользу Украине. Для нас важен мир и поэтому мы готовы работать для его установления. И если мандат на освобождение 481 пленного и на переговоры Медведчуку давал президент, то теперь такой мандат ему дал народ... Это очень важно!», — резюмировал лидер партии «За життя».