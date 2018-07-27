Президент Петр Порошенко вернул в Верховную Раду с предложениями Закон «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма «единого окна» и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины», принятый 5 июля. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Президент отметил, что отдельные положения закона не могут быть поддержаны.

Законом вносятся изменения в законы Украины «О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса» и «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», согласно которым специальные вагоны для перевозки зерна отнесены к технике и оборудованию для агропромышленного комплекса, на приобретение которых сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляется государственная поддержка.

Глава государства напомнил, что Бюджетным кодексом Украины установлено, что в 2017-2021 годах ежегодный объем средств госбюджета, направляемых на государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, составляет не менее 1% выпуска продукции в сельском хозяйстве. В то же время 20% такой поддержки используется сельскохозяйственными товаропроизводителями на приобретение у отечественных производителей сельскохозяйственной техники и оборудования (2017 - 10%, 2018 - 15%). В госбюджете Украины на 2018 год по программе «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей» предусмотрено 945 млн грн.

С 1 января 2018 компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям за приобретенные технику и оборудование предоставляется в размере 25% стоимости техники и оборудования отечественного производства.

Президент отметил, что государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей должна гарантировать развитие сельскохозяйственного производства с укреплением его материально-технической базы как основы обеспечения продовольственной безопасности государства, сохранение и увеличение рабочих мест в сельской местности, социальную направленность экономики. А эффективность и результативность такой поддержки требует справедливого распределения ограниченных бюджетных ресурсов в соответствии с объективными потребностями сельскохозяйственных товаропроизводителей для достижения максимального результата.

Глава государства также отметил, что большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей составляют фермерские хозяйства (75% от общего количества сельскохозяйственных предприятий), объем производства продукции растениеводства (11,2%) не являются такими, что объективно требует приобретения большинством из них специальных вагонов для перевозки зерна.

Следовательно, Президент отметил, что предложенная законом государственная поддержка на частичное возмещение стоимости закупки специальных вагонов для перевозки зерна не обеспечивает достижения социальных и экономических целей государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и нерационально расходованием бюджетных средств. Несмотря на то, что стоимость специальных вагонов для перевозки зерна, а также значительные затраты, необходимые на их содержание и эксплуатацию и объемы продукции растениеводства собственного производства, претендовать на такую ​​государственную поддержку смогут преимущественно крупные сельскохозяйственные предприятия.

При таких обстоятельствах вводимая законом господдержка на частичное возмещение стоимости закупки специальных вагонов для перевозки зерна является несправедливой по отношению к большинству сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Глава государства отметил, что соответствующие изменения в законы Украины «О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса» и «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» не могут быть поддержаны, и предложил исключить пункты 21 и 25 в разделе II Закона.

Обращение к Президенту с просьбой инициировать поправки в принятый закон «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма «единого окна» и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины» также направили украинские сельскохозяйственные товаропроизводители, в частности украинская зерновая ассоциация, Ассоциация предприятий-производителей техники и оборудования для агропромышленного комплекса «Украгромаш».