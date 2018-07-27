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Оперативники Западного регионального управления и пограничники Чопского отряда задержали на Закарпатье шесть нелегалов и их вероятного проводника, сообщает Госпогранслужба.

Так, во время патрулирования в окрестностях села Глубокое сотрудники оперативного подразделения и военнослужащие отдела «Ужгород» Чопского отряда обнаружили двух неизвестных азиатской внешности. Иностранцы находились в пограничье без документов.

Военнослужащие продолжили поисковые мероприятия и вскоре обнаружили еще четверых выходцев из восточных стран. Они скрывались в лесу неподалеку. Пятеро из задержанных назвались гражданами Индии, еще один – гражданином Пакистана.

Также поблизости пограничникам удалось задержать нашего соотечественника, вероятного проводника. Он тоже не имел при себе ни одного документа и не смог объяснить правоохранителям, что делает у границы.

Во время проверочных мероприятий иностранцы рассказали, что неизвестные проводники требовали деньги за то, что они якобы уже довели их в Венгрию, однако покинули в лесу на Закарпатье. Сейчас продолжаются поиски причастных к данному правонарушению и фильтрационные мероприятия.

 
ForUm

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