В парламенте Словакии требуют высылки российского дипломата Дмитрия Ковалькова, грубо оскорбившего посла Украины в Братиславе Юрия Мушку.

Об этом сообщает издание Aktuality, передает Европейская правда.

«Браво, господин Данко. Вы смелый человек и настоящий властитель. А посол Украины просто д*ил», - написал Ковальков на странице спикера словацкого парламента Андрея Данко в Facebook. Данко ранее заявил, что посол Украины не должен указывать депутатам Словакии, куда им ехать или не ехать.

Речь шла о запланированном на август визите группы словацких депутатов в оккупированный Крым. Мушка предупредил депутатов, что визит будет нарушением законов Украины и не останется без ответа.

Спикер Андрей Данко, который является лидером националистической партии SNS, и правящая партия Словакии Smer-SD в течение нескольких дней не реагируют на недипломатичное поведение старшего советника российского посольства. Однако высказывания российского дипломата возмутили других депутатов.

«Это не только противоречит его статусу, который соотносится с оккупацией территории славянского государства другим славянским государством, но он является дипломатом крупнейшего славянского государства, который вульгарно обзывает своего славянского брата», - заявил депутат оппозиционной либеральной партии SaS Мартин Клук, который в партии отвечает за международное направление.

По его мнению, Ковальков должен как минимум извиниться перед украинским послом или подумать над выездом из Словакии.

Депутат консервативной партии OĽaNO Вероника Ремишова раскритиковала спикера за отсутствие реакции на оскорбление украинского посла, заявив, что его безответственность вредит национальным интересам Словакии.