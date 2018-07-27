Программа по выходу из экономического кризиса «Украинская мечта», представленная лидером партии «За життя» Вадимом Рабиновичем, вызвала вдохновение, поскольку содержит самое главное — экономические рычаги для улучшения социально-экономической ситуации в целом. Такое мнение в эфире NewsOne выразил эксперт по экономической интеграции Александр Колтунович.

По мнению эксперта, уменьшение страхового стажа для получения пенсии позволит украинцам избавиться от кабальных условий пенсионной реформы, проводимой нынешней властью.

«Это настолько социально ответственный политик и политическая программа, что она будет позволять будущим поколениям не быть заложниками от этого кабального договора, по которому нужно иметь 35 лет страхового стажа для получения пенсии. Ведь очень многие люди работают неофициально, многие работают за границей и так далее – в дальнейшем, они не смогут претендовать на пенсии. И главный месседж, который вчера прозвучал, что человеку дается право на пенсию вне зависимости, сколько времени ты проработал», — подчеркнул Александр Колтунович.

Что касается реформы здравоохранения и введения страховой медицины, то передовой опыт Казахстана, предложенный Рабиновичем, поможет украинцам получать качественные медицинские услуги и видеть, куда идут отчисления их работодателей, уверен Колтунович.

«Казахстан в контексте медицинской реформы — это суперстрана, которая показала наилучший международный опыт. У нас проблема в том, что нет денег на проведение медреформы. У наших людей в условиях тотального обнищания нет денег на покупку лекарств, а не то что на оплату дорогостоящих операций. В Казахстане страховую медицину возложили на работодателей. Почему Рабинович акцентировал внимание на опыте Казахстана? Потому что при введении страховой медицины будет создан фонд медицинского страхования, в который будут поступать отчисления. И уже из этого фонда средства будут выделяться непосредственно гражданам Украины. А у нас сегодня идет дискуссия, мол, а давайте, каждый будет себе полис медицинский покупать! Платить 25 тысяч каждый год — это колоссальные деньги, когда человек получает минимальную зарплату 3723 гривны, это неподъемно для обычных украинцев», — сказал эксперт.

Кроме того, если полноценно заработает национальная экономика и люди будут заняты, это также даст возможность повысить пенсии, считает Колтунович.