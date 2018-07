Норвегия поддержала официальную декларацию Госдепартамента США по Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

«Норвегия приветствует и поддерживает заявление госсекретаря США Майка Помпео, подтвердив позицию США против незаконной аннексии Россией Крыма. Необходимо соблюдать нормы международного права, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», – говорится в сообщении.

Norway welcomes & supports statement by @SecPompeo, reaffirming US stance against Russia’s illegal annexation of Crimea. International law must be upheld, Ukraine’s sovereignty and territorial integrity must be respected. https://t.co/O2dVKX4VVH https://t.co/SjFL2hZo6z