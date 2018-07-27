Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ готовил текст подозрения руководителю САП Назару Холодницкому. Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, подозрение якобы датировано 31 марта 2018 года и касалось оно двух эпизодов – «слива» информации и консультаций перед допросом свидетеля по делу о взятке Ульяне Супрун, а также относительно давления Холодницким на суд.

Источники отметили, что подозрение относительно Холодницкого так и не попало к генпрокурору Юрию Луценко.

«Из-за конфликта интересов между руководителем экономического департамента Владимиром Гуцуляком и Холодницким это подозрение передали в генинспекцию ГПУ, откуда оно ушло в главное следственное управление ГПУ», - пишет УП.

Как сообщал ForUm, в марте появилась информация, что САП обнаружила прослушку в кабинете у Холодницкого. Позже ГПУ подтвердила эту информацию, уточнив, что вместе с НАБУ ведет расследование в отношении сотрудников САП, в том числе Холодницкого.

ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыла соответствующее производство.

Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

26 июля КДКП не уволила Холодницкого с должности главы САП.