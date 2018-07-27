В рамках проведения операции Объединенных сил правоохранители Дружковки совместно со Службой безопасности Украины разоблачили 44-летнего жителя по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. По имеющейся информации мужчина с оружием в руках «защищал» границы города в 2014 году, сообщает пресс-служба полиции.

Во время проведения оперативно-профилактической отработки Дружковки сотрудники уголовного розыска совместно с представителями второго управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях задержали местного жителя 1974 года, который значится в розыскных базах как участник НВФ «ДНР».

В ходе проведенных мероприятий установлено, что в начале июня 2014 года, когда город находился под оккупацией террористов, мужчина добровольно пополнил ряды бандформирования и осуществлял пропускной режим на въездах-выездах. В обязанности новобранца входил осмотр транспорта и лиц, пересекавших «стопконтроль», а также защита города от «вторжения». Для этого он был полностью экипирован и вооружен.

После освобождения города он выехал за его пределы и скрывался в доме своей сожительницы в селе Торецкий, при этом всегда был внимательным и осторожным, лишний раз никуда не выходя из дома.

Разыскиваемого доставили в Дружковское отделение полиции для проведения всех необходимых следственных действий.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.260 «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

В полиции напомнили, что согласно ч.6 ст.260 Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Добровольно сдаться правоохранителям и получить шанс на новую мирную жизнь можно по телефону 0-800-505-102 (бесплатно со стационарных и мобильных) и с помощью функции «Вернись домой» на сайте «Стоптероризм». Достаточно лишь заполнить электронную форму, и с вами свяжутся правоохранители.