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В связи с проведением массовых мероприятий в Киеве будет перекрыто движение транспорта на ряде дорог, сообщает пресс-служба Нацполиции.

В пятницу, 27 июля, с 6:00 для движения перекроют:

Улицу Грушевского - от улицы Шелковичной до Европейской площади;

Европейскую площадь - полностью;

Владимирский спуск - от Почтовой до Европейской площади;

Улицу Трехсвятительскаю - полностью;

Улицу Крещатик - от Майдана Незалежности до Европейской площади;

Улицу Парковая дорога - от Европейской площади до аллеи Героев Крут.

В субботу, 28 июля, с 6:00 перекроют:

Бульвар Шевченко - от Бессарабской площади до площади Победы;

Улицу Владимирскую - от улицы Жилянской до Михайловской площади;

Улицу Богдана Хмельницкого - от улицы Крещатик до улицы Ивана Франко;

Улицу Михайловскую - от улицы Крещатик до Михайловской площади;

Улицу Большую Житомирскую - от Михайловской площади до улицы Саксаганского;

Улицу Пушкинскую - полностью;

Улицу Терещенковскую - полностью;

Улицу Прорезную - полностью;

Улицу Ярославов Вал - на пересечении с улицей Владимирской.

Полиция советует заранее планировать маршруты передвижения по городу, чтобы избежать неудобств.

В эти дни в Киеве проходит празднование 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.
ForUm

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