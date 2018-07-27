В связи с проведением массовых мероприятий в Киеве будет перекрыто движение транспорта на ряде дорог, сообщает пресс-служба Нацполиции.
В пятницу, 27 июля, с 6:00 для движения перекроют:
Улицу Грушевского - от улицы Шелковичной до Европейской площади;
Европейскую площадь - полностью;
Владимирский спуск - от Почтовой до Европейской площади;
Улицу Трехсвятительскаю - полностью;
Улицу Крещатик - от Майдана Незалежности до Европейской площади;
Улицу Парковая дорога - от Европейской площади до аллеи Героев Крут.
В субботу, 28 июля, с 6:00 перекроют:
Бульвар Шевченко - от Бессарабской площади до площади Победы;
Улицу Владимирскую - от улицы Жилянской до Михайловской площади;
Улицу Богдана Хмельницкого - от улицы Крещатик до улицы Ивана Франко;
Улицу Михайловскую - от улицы Крещатик до Михайловской площади;
Улицу Большую Житомирскую - от Михайловской площади до улицы Саксаганского;
Улицу Пушкинскую - полностью;
Улицу Терещенковскую - полностью;
Улицу Прорезную - полностью;
Улицу Ярославов Вал - на пересечении с улицей Владимирской.
Полиция советует заранее планировать маршруты передвижения по городу, чтобы избежать неудобств.
В эти дни в Киеве проходит празднование 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время