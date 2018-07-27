В Киеве по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины состоялся Крестный ход УПЦ Московского патриархата. По данным МВД, участие в нем приняли около 20 тысяч человек. В УПЦ МП заявили, что верян было около 250 тысяч.

Конечная цель – даровать Украинской церкви автокефалию, говорится в послании Вселенского Патриарха Варфоломея Президенту Петру Порошенко.

Transparency International Украина призывает главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого уволиться из органов прокуратуры.

Экс-нардеп от Партии регионов Инна Богословская заявила о намерении принять участие в выборах президента Украины.

Палата представителей Конгресса США поддержала выделение 250 миллионов долларов Украине на безопасность и оборону.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении народного депутата Украины Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча» (так называемое «газовое дело»).

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поручила профильному учреждению подготовить заключение в связи с исчезновением врача-нарколога Елены Федирко, которая осматривала участницу резонансного ДТП в Харькове Елену Зайцеву.

Группа офицеров администрации Государственной пограничной службы Украины отправилась сегодня утром на Закарпатье для усиления охраны государственной границы со странами Европейского Союза.

Вооруженные формирования РФ, несмотря на договоренности по отводу вооружения, активно наращивают количество военной техники вблизи линии разграничения.