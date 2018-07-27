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За прошедшие сутки, 26 июля, боевики 32 раза открывали огонь по позициям украинских войск. Тяжелое вооружение не применялось, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Горского, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песок, Водяного, Лебединского, Гнутово, Чермалыка, и Широкино. Вместе с тем, оккупанты вблизи Гнутово применяли противотанковые управляемые ракеты.

За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Горского, Майорска, Марьинки, и Широкино.

По данным разведки прошедшие сутки двое оккупантов погибли, еще двое получили ранения.

 
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