Уголовное производство по факту возможного совершения преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации), народным депутатом Украины Денисом Дзензерским начато не детективами, а прокурором по результатам рассмотрения соответствующего заявления представителя банковского учреждения после того, как первичное заявление, направленное в НАБУ, детективы в Едрей не внесли.

Об этом заявили в САП, комментируя закрытие дело против Дзензерского.

«Действительно в ходе расследования установлено, что на момент начала электронного декларирования в отношении депутата было принято ряд судебных решений, вступивших в законную силу по состоянию на отчетный период 2015 года, о взыскании с него как с поручителя, задолженности около 4 млрд грн», - говорится в сообщении.

В соответствии со ст. 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции» в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, должны быть отражены «финансовые обязательства», в том числе полученные кредиты, займы, обязательства по договорам лизинга, размер уплаченных средств в счет основной суммы займа (кредита) и процентов по займу (кредиту), обязательства по договорам страхования и негосударственного пенсионного обеспечения, занятые другим лицам средства».

При этом Закон не содержит как отдельного основания возникновения финансовых обязательств договора поручительства.

Учитывая это, прокурор еще в феврале 2017 получил консультационное разъяснение НАПК, согласно которому агентство считает необходимым декларировать как финансовое обязательство взыскание с лица как с поручителя задолженности по кредитному договору.

«Однако соответствующее представление прокурора САП (а не прокуроров и детективов, как об этом указывает НАБУ) о предоставлении разрешения на привлечение народного депутата к уголовной ответственности не было поддержано генеральным прокурором. Также было указано на его недостатки, в том числе на возможное необоснованное отнесение стороной обвинения к финансовым обязательствам обязанности уплатить поручителем задолженности по кредитному договору», - подчеркнули в САП.

Указывая в замечаниях к представлению на отсутствие законодательного определения термина «финансовое обязательство», странно, каким образом детективы могли устранить указанный недостаток, как об этом указано в публикации НАБУ.

В ходе дальнейшего расследования нардеп, фактически реализуя свое право на защиту, инициативно предоставил объяснение и вывод ученых Национальной академии правовых наук Украины, согласно которому договор поручительства не является основанием возникновения финансового обязательства.

Считая достоверно установленными обстоятельства, которые подлежат доказыванию в конкретном уголовном производстве, а также будучи убежденными, что «толковать законодательство имеет право только Конституционный Суд, а не отдельные ученые или институты», детективы, тем не менее, критически относясь к такому разъяснению, самостоятельно дважды обращались к другим не менее авторитетным ученым, которые отметили такую ​​же правовую позицию по безосновательности отнесения к финансовым обязательствам обязанности уплаты поручителем взимаемой судом задолженности основного должника по кредитному договору, даже по решению суда.

При этом в САП напомнили, что досудебное расследование должно осуществляться объективно и всесторонне, а сторона обвинения, к которой процессуальный закон относит в том числе и следователя (детектива) учитывать также и обстоятельства, которые оправдывают лицо.

«Поэтому неучет таких обстоятельств свидетельствует лишь об односторонности, предвзятости и ангажированности расследования», - заявили в прокуратуре.

Кроме того, не лишним будет напомнить конституционную норму о том, что обвинение не может основываться на предположениях, все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.

«Закрывая уголовное производство, прокурор - процессуальный руководитель учел также и позицию Верховного Суда Украины по поводу того, что действующее законодательство не связывает прекращение обязательства с постановлением судебного решения или открытием исполнительного производства по его принудительному исполнению, а наличие судебных актов о взыскании задолженности не прекращает денежных обязательств должника и не исключает его ответственности за нарушение сроков расчетов», - пояснили в САП.

Напомним, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыл уголовное производство по факту невнесения народным депутатом Украины Денисом Дзензерским в ежегодную декларацию сведений о финансовых обязательствах на общую сумму более 4 млрд грн.

Решение принято якобы на основании «научных разъяснений» относительно толкования понятия «финансовые обязательства».