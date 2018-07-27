Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве военнослужащего одного из подразделений Национальной гвардии на незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия.

Как сообщает пресс-центр ведомства, контрактник продавал военные средства поражения, которые привозил из района проведения операции Объединенных сил. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации им оружия и боеприпасов в столице.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из автомобильных стоянок во время сбыта пистолета марки Глок-19 за 50 тысяч гривен.

В результате следственных действий правоохранители изъяли три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5, пистолет марки Сафари, более полутора тысяч патронов калибра 7,62 мм, магазины для автоматов и пулеметов.

Следователи Службы безопасности Украины объявили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению противоправных действий контрактника Нацгвардии проводилась совместно с военной прокуратурой.