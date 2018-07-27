Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили жителя Ивано-Франковской области, который в одной из запрещенных российских социальных сетей распространял материалы антиукраинского характера.
По данным пресс-центра ведомства, мужчина на странице в соцсети, зарегистрированной на вымышленные данные, размещал сообщения с призывами к изменению государственной границы Украины и популяризировал террористические организации «Д/ЛНР».
Во время обысков по месту жительства злоумышленника сотрудники спецслужбы изъяли мобильный гаджет с доказательствами размещения сепаратистского контента.
Агитатору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас злоумышленник полностью признал свою вину и пошел на сотрудничество со следствием.
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