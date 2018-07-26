Сегодня, 26 июля, состоялось судебное разбирательство дела о доначислении неучтенного объема природного газа почти в 48 млн гривен компанией Инвестиции третьего тысячелетия, которая входит в состав Броварского промышленного узла Броваров. «Киевоблгаз» подал апелляцию в Киевский апелляционный хозяйственный суд и еще раз потерпел фиаско.

Напомним, как и предыдущее судебное разбирательство первой инстанции признало начисление задолженности и действия «Киевоблгаза» абсолютно незаконными. Кстати, это первый случай в судебной практике, когда решение вынесено в пользу потребителя.

Даже несмотря на все попытки руководства «Киевоблгаза» во главе с председателем правления Дмитрием Дроновым «договориться» с представителями суда и надежду, что апелляционное решение будет вынесено в их пользу, закон все же стал на сторону правды.

Решение апелляционного суда вступает в силу сразу после его провозглашения, поэтому все действия «Киевоблгаза» по отключению промышленного узла города Броваров является откровенной диверсией не только против предприятий, но и против людей, которые из-за действий Дронова не могут нормально работать.

На подобные действия «Киевоблгаза» уже обратили внимание Национальная комиссия по регулированию энергетики и Кабинет Министров Украины относительно откровенно незаконных работ в городе, поскольку несмотря на решение суда «Киевоблгаз» продолжает блокировать работу предприятий, грубо нарушая все возможные нормы законодательства.

Реакция руководства города Бровары и Киевской области на вышеупомянутую ситуацию очень критическая, поскольку из-за диверсионных действий облгазов в бюджет города не досчитывается налоги почти на 4 млн гривен в день. Представьте, сколько денег не досчитал местный бюджет, а кроме этого команда Дронова оказывает давление на местных чиновников, угрожая перекрыть газоснабжение ко всему городу, если власть будет и впредь поддерживать производство и защищать судьбу людей.

Председатель правления Алюмета Групп, в состав которой входит Броварской алюминиевый завод, Сергей Шапран, активно поддерживает и будет в дальнейшем поддерживать все предприятия, которые незаконно отключении газовым монополистом так как решением Верховного суда Украины действует запрет на отключение компаний от газоснабжения.

«В настоящее время есть исключительно главное требование к власти, а именно национализация всех областных компаний облгаза», - заявил Шапран.