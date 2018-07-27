Самовольные постройки стали причиной десятков смертей при лесных пожарах в Греции, заявил в интервью ВВС министр обороны страны Панос Камменос.

По его словам, возведение жилых конструкций в лесистой местности на побережье без разрешения является преступлением, и именно из-за самостроя пути проезда пожарных и пути спасения для местных жителей из зоны бедствия оказались заблокированы.

По официальным данным, по меньшей мере 83 человека погибли в огне, однако поисковые группы полагают, что количество погибших увеличится. Десятки людей числятся пропавшими без вести.

Министр обороны Камменос приехал в один из пострадавших районов к востоку от Афин, где был встречен возмущенными местными жителями. Они обвинили его в том, что правительство и спасательные службы оставили их без помощи.

Один из пострадавших сообщил, что он сам приехал в местную пожарную часть, чтобы попросить о помощи, и выяснил, что пожарные даже не знали о возгорании.

Другой местный житель пожаловался, что людям посоветовали укрываться от пожара в море, хотя многие престарелые люди не могли добраться до берега физически.

Пожары, бушующие на юго-востоке Греции, оказались для страны крупнейшими в ее недавней истории.

Больше всего погибших было в популярной у туристов деревне Мати в 40 километрах к северо-востоку от Афин. Несколько десятков человек не смогли выехать и погибли, задохнувшись дымом, прямо в своих домах и автомобилях.

Сотни пожарных борются с огнем, спасатели на лодках и вертолетах эвакуируют жителей из охваченных пожарами районов. Некоторые жители пригородов Афин на всякий случай покинули свои дома.

По информации Красного Креста, во дворе одной из вилл в приморской деревне Мати, находящейся в эпицентре природного бедствия, были найдены тела 26 взрослых и детей.

Погибшие, судя по всему, оставив безнадежные попытки выбраться, сели вместе и встретили смерть обнявшись. Их тела были найдены всего в нескольких метрах от моря - очевидно, стена огня не дала им добраться до воды.

Как сообщалось, крупные лесные пожары на западе греческой столицы вспыхнули несколько дней назад.

Страны ЕС, а также Украина уже предложили свою помощь Греции в тушении пожаров.

Премьер-министр Греции Ципрас объявил трехдневный траур.