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19 июля впервые за 20 лет в Николаевском зоопарке на свет появились малыши удава обыкновенного (Boa constrictor). Об этом сообщает пресс-служба зверинца.

В зоопарке была сформирована пара удавов обыкновенных – самца Бизона, прибывшего в зоопарк в 2007 году и самки Марки, которая попала в зоопарк из передвижной выставки. Сейчас у этой пары появилось на свет 26 малышей длиной 47 см и весом 62 г.

В данный момент дети помещены в специальные контейнеры для содержания, и прекрасно себя чувствуют. Сейчас малыши живут за счет питательных веществ, которые сохранили с яйца, но скоро у них будет первая линька и тогда они смогут начать принимать пищу.

Обитает удав обыкновенный в странах Южной и Центральной Америки, а также на Малых Антильских островах. Был завезен в штат Флорида, где успешно прижился. Размеры взрослых особей практически не зависят от половой принадлежности – они могут быть длиной до 5 метров. Весит удав обыкновенный от 10 до 15 кг, хотя вес некоторых особей превышает 30 кг. Спина этих пресмыкающихся окрашена в разные оттенки светло-бурого, кофейного или красного цвета, на которых отчетливо видны поперечные темно-бурые полосы причудливой формы с пятнами желтого цвета внутри. Бока обыкновенного удава украшены темными ромбами, внутри которых, как и на спине, видны желтые пятна. Продолжительность жизни до 30 лет.
ForUm

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