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Лесные пожары в Греции могли возникнуть в результате короткого замыкания в электросетях.

О таких предварительных выводах расследования пишут болгарские СМИ со ссылкой на правительственные источники в Греции, передает Укринформ.

«По информации греческих властей, в результате пожаров погиб уже 81 человек. Пострадали более 2,5 тысячи домов, 200 из которых сгорели полностью. В кризисных штабах продолжают принимать людей из зоны бедствия, им раздают одежду и продукты и предметы первой необходимости», - пишет издание.

Кроме этого, около 130 военнослужащих и пожарных продолжают поиск пропавших без вести, число которых пока не удается определить.

«Мы получаем множество сигналов от граждан, которые сообщают о пропавших. Не исключено, что среди пропавших без вести могут оказаться и погибшие», - отметил начальник пресс-службы пожарной службы Греции Ставрула Малири.

По данным Министерства здравоохранения Греции, из общего количества пострадавших (около 187 человек, в том числе 23 ребенка), 60 человек находятся в больницах, 11 из них – в отделениях реанимации.

Как сообщил руководитель пресс-службы правительства Греции Димитрис Цанакопулос, правительство выплатит пострадавшим компенсацию в размере 5000 евро на семью, 6000 евро для семей с тремя детьми, а бизнес-компании, пострадавших от пожаров, получат до 8000 евро.

Как сообщалось, крупные лесные пожары на западе греческой столицы вспыхнули несколько дней назад.  

Страны ЕС, а также Украина уже предложили свою помощь Греции в тушении пожаров.  

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