Во исполнение договоренностей, достигнутых во время берлинской встречи министров иностранных дел «нормандской четверки» 11 июня 2018, 26 июля

В Берлине состоялась первая встреча политических директоров МИД стран «нормандской четверки». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Состоялась предметная дискуссия по модальностям будущей миротворческой операции по мандату ООН, которая должна способствовать выполнению Минских договоренностей и восстановлению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.

Несмотря на существование существенных разногласий с российской стороной, представители Украины, Германии, Франции и России договорились продолжить работу над определением базовых принципов миротворческой операции в зоне конфликта.

Для украинской стороны, среди прочего, остается принципиальным, что мандат будущей операции должен распространяться на всю временно оккупированную территорию, включая государственную украинско-российскую границу в зоне конфликта, предусматривать вывод иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников, а также способствовать установлению мира в регионе.

Напомним, в РФ заявляли, что во время встречи политдиректора стран «нормандской четверки» обсудят предложенный Москвой референдум на Донбассе.